Weekend incarcat pentru politistii rutieri. Bauti si drogati, la volanul masinilor, in judetul Constanta

La data de 6 septembrie a.c., în jurul orei 18.15, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, în localitatea Eforie Nord, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 6 septembrie a.c., în jurul orei 21.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism pe strada Constanței din orașul Cernavodă, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 6 septembrie a.c., în jurul orei 23.20, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism pe DC 86 din Năvodari, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul Drug Test, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de cannabis și cocaină.La data de 7 septembrie a.c., în jurul orei 00.10, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența substanțelor psihoactive. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul Drug Test, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de cocaină.La data de 7 septembrie a.c., în jurul orei 02.50, polițiști din cadrul Secției 3 au identificat un bărbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism pe raza municipiului Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, au fost întocmite dosare penale.