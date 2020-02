WhatsApp, aplicatia de mesagerie detinuta de Facebook, a anuntat ca are peste 2 miliarde de utilizatori in toata lumea

WhatsApp, aplicaţia de mesagerie criptată deţinută de Facebook, a anunţat miercuri că numără de acum peste 2 miliarde de utilizatori în toată lumea, punând accent pe problema protejării datelor personale, informează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Suntem încântaţi să împărtăşim asta în prezent, WhatsApp numără peste două miliarde de utilizatori în lume", a indicat grupul, subliniind importanţa protejării datelor utilizatorilor săi. "Ştim că, cu cât suntem mai conectaţi, cu atât mai mult trebuie să protejăm" datele, au comentat reprezentanţii aplicaţiei. WhatsApp asigură că fiecare mesaj trimis este "securizat" de "o criptare sigură" pe care o asimilează printr-o "blocarea digitală neîntreruptă" care protejează informaţiile de hackeri. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În plus, grupul a anunţat în octombrie 2019 că a depus plângere contra NSO Grup, o societate israeliană acuzată că a ajutat guverne, din Orientul Mijlociu până în Mexic, să spioneze activişti şi jurnalişti. Mesageria a admis câteva luni mai târziu, în mai, că a fost atacată de un soft cibernetic care a permis accesul la conţinutul telefoanelor inteligente. "După luni de anchetă, putem spune cine a condus acest atac", a declarat Will Cathcart, patronul WhatsApp, într-un editorial publicat într-un cotidian american. Hackerii au exploatat o breşă de securitate inserând un malware în telefoane, prin simplul apel al utilizatorilor aplicaţiei, folosit pe 1,5 miliarde de persoane în toată lumea. "Astăzi, suntem hotărâţi, c ...