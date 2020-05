White Lines, serial despre lumea cluburilor din Ibiza, lansat de Netflix

Serialul „White Lines”, conceput de Alex Pina, creatorul „La Casa De Papel”, va fi lansat vineri de Netflix la nivel mondial, potrivit news.ro.

Trupul unui DJ din Manchester este descoperit la douăzeci de ani după dispariţia sa misterioasă din Ibiza. Când sora lui se întoarce pe insula spaniolă pentru a afla ce s-a întâmplat, căutarea ei o conduce prin lumea ameţitoare a cluburilor, minciunilor şi muşamalizărilor, forţând-o să se confrunte cu părţile întunecate ale personalităţii ei.

Regizorii primelor zece episoade sunt Nick Hamm, Luis Prieto, Ashley Way şi Alvaro Brechner.

Distribuţia este alcătuită din Laura Haddock („Guardians of the Galaxy”, „Transformers: The Last Knight”), Marta Milans („Shazam”, „The Pier”), Juan Diego Botto, Nuno Lopes, Daniel Mays, Laurence Fox şi Angela Griffin.

Serialul a fost filmat în vara anului 2019, în Insulele Baleare.