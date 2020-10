`Who Is Romania` continua cu Episodul I2: Regina Maria a Romaniei, `o maestra a propagandei` (VIDEO)

Cu peste 100,000 de telespectatori, seria de promovare internaţională „Who Is Romania” a britanicei Tessa Dunlop continuă cu episodul „Regina Maria”

La 145 de ani de la nașterea Reginei Maria, România este în centrul atenției presei din Regatul Unit printr-un nou episod, prezentat de renumita jurnalistă și doctor în istorie, Tessa Dunlop.

„Dacă astăzi credem că avem nevoie de mai multe femei lider, închipuiți-vă cum era să fii femeie acum mai mult de un secol. Trebuia să fii extraordinară sau extraordinar de norocoasă pentru a te face remarcată. Iată o prințesă britanică ce a devenit regina României și s-a făcut cunoscută în Primul Război Mondial”, astfel începe istoricul Tessa Dunlop cel de-al doilea episod dedicat Reginei Maria a României.

Regina Maria a României, o „maestră a propagandei”, a avut capacitatea de a-i convinge pe oameni că este „regina unei țări mici”, dar și curajul de a-i răspunde regelui Angliei: „N-am eu sânge britanic în vene?”. Maria a reprezentat România la Conferința de Pace de la Paris din 1919, fiind una dintre puținele femei participante la tratativele de pace, într-o lume a politicii mondiale, dominată de bărbați.

Descoperiți o filă de istorie, prezentată într-un format inovator, urmărind paginile de social media.

Facebook: @TessaDunlop, @RCILondon

Youtube: Tessa Dunlop

“Who is Romania“ este scrisă și prezentată de Tessa Dunlop, doctor în istorie și personalitate media britanică. Pasionată de România și specialistă în relațiile româno-britanice ale începutului de secol XX, Tessa vorbește românește și este autoarea lucrărilor „The Bletchley Girls” și „The Century Girls” și câștigătoare a numeroase premii pentru producția BBC „Coast”. A venit pentru prima dată în România în 1992, ca voluntar într-un orfelinat și acum are propria sa familie română. Este considerată o adevărată ambasadoare informală a României.

Tessa Dunlop: „A fost o plăcere enormă pentru mine să prezint evenimente și personalități istorice ale unei țări care este atât de des înțeleasă greșit în Vest. Sper că aceste filmulețe vor oferi povestea și particularitățile unui popor remarcabil”

Seria “Who is Romania“ este produsă de Storytailors, casă de producție internațională fondată de un român, Paul Andrei Lungu, care acoperă peste 40 de țări. Seria beneficiază de suportul Institutului Cultural Român şi de o serie de contribuţii constând în materiale de arhivă din partea unor instituţii precum Centrul Naţional al Cinematografiei sau MNIR, precum și sprijinul media al Fundației România Pretutindeni.

Promo-ul online al seriei “Who is Romania“ este disponibil aici.