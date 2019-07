​Wimbledon: Andy Murray si Serena Williams, invinsi de principalii favoriti in optimile probei de dublu mixt

Andy Murray si Serena Williams google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa formata din britanicul Andy Murray si americanca Serena Williams a fost eliminata, miercuri, in optimile de finala ale probei de dublu mixt din cadrul turneului de la Wimbledono. Cei doi au fost invinsi de perechea Bruno Soares/Nicole Melichar (Brazilia/SUA), cap de serie numarul 1, scor 6-3, 4-6, 6-2, intr-o ora si jumatate. Vezi si: Simona Halep, dupa calificarea in semifinale, la Wimbledon: ”Cred ca joc cel mai bun sezon pe iarba” Serena Williams ramane in lupta la Wimbledon pe tabloul de simplu feminin, ea fiind calificata in semifinale. Americanca o va intalni pe sportiva din Cehia Barbora Strycova. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si ...