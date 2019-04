Winona Ryder si John Turturro, in distributia miniseriei HBO "Plot Against America"

Winona Ryder google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Winona Ryder, John Turturro, Anthony Boyle, Zoe Kazan, Morgan Spector, Caleb Malis si Azhy Robertson vor face parte din distributia miniseriei "Plot Against America", produsa de HBO, potrivit Variety. David Simon si Ed Burns vor produce serialul impreuna cu Joe Roth, Nina K. Noble, Megan Ellison, Sue Naegle, Susan Goldberg si Jeff Kirschenbaum. Proiectul va fi co-produs de Dennis Stratton si de regretatul Philip Roth. Wynona Ryder si Keanu Reeves au fost casatoriti de un preot roman! Bazat pe romanul lui Roth, seria in sase parti va fi o istorie alternativa a americanilor spusa prin ochii unei familii evreiesti din clasa muncitoare din New Jersey, pe masura ce urmareste parcursul lui Cha ...