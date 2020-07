Wizz Air solicita sistarea blocajului sloturilor aeroportuare

Wizz Air solicită Comisiei Europene şi tuturor celorlalte entităţi cointeresate să stopeze excepţia curentă de la regula 80-20, foloseşte-l sau pierde-l (80-20 use it or lose it) referitoare la sloturile de zbor de pe aeroporturi, potrivit Agerpres.

"O extindere a excepţiei de la regulă ar fi ilogică şi anticoncurenţială şi ar interfera în loc să ajute la recuperarea industriei aviaţiei în UE. Wizz Air a fost fondată cu un scop simplu: extinderea oportunităţilor prin călătorii accesibile. Însă, dacă excepţia de la regula de utilizare pentru sloturile din aeroporturi, 80-20 use it or lose it, este prelungită în sezonul de iarnă, Wizz Air, care este dispus şi capabil să se extindă, ar fi împiedicat să facă acest lucru de către companiile aeriene cu modele de afaceri slabe sau cu un istoric de gestionare precară a costurilor. De asemenea, acest lucru ar împiedica Wizz Air să le ofere pasagerilor săi mai multe servicii cu preţ redus, mult aşteptate", menţionează reprezentanţii companiei într-un comunicat remis, joi, AGERPRES.

În plus, susţin ei, acest lucru ar afecta negativ economiile oraşelor deservite de aceste aeroporturi, întrucât aeroporturile ar suferi un deficit al numărului de pasageri, reducând totul de la propriile cerinţe de angajare la lanţurile de aprovizionare şi aprovizionarea locală. De asemenea, ar influenţa redresarea economică a UE, prin restrângerea conectivităţii aeriene şi ar aduce un cost ridicat pentru economiile deja afectate.

"De exemplu, unele dintre companiile aeriene existente pe aeroportul Londra Gatwick cred că poate dura ani până când nivelurile cererii revin la normal. Wizz Air consideră că a li se permite acestor companii aeriene să blocheze sloturile fără să le opereze nu este, în realitate, în interesul companiilor aeriene precum Wizz Air, al aeroporturilor sau al redresării economice a Uniunii Europene. Wizz Air a fost şi rămâne o companie concentrată pe creştere şi, spre deosebire de mulţi alţi transportatori, nu a primit niciun ajutor de stat, dar şi-a recuperat 77% din capacitatea de la an la an şi, pentru a putea asigura şi extinde servicii mult aşteptate de pasagerii săi, este interesată să urmărească noi oportunităţi de piaţă, inclusiv în unele dintre aeroporturile cu sloturi limitate din Europa, care sunt momentan indisponibile din cauza sloturilor neutilizate deţinute de transportatorii fără operaţiuni", se mai menţionează în comunicat.

Jozsef Varadi, CEO al Wizz Air Group, solicită Comisiei Europene să încheie excepţia de la regula 80-20 referitoare la sloturi pentru toate companiile aeriene din Europa începând cu 25 octombrie 2020 şi să susţină recuperarea sectorului aviaţiei şi a industriilor asociate, permiţând manifestarea unor condiţii reale de piaţă.

"Planul actual de a prelungi derogarea până în martie 2021 este împotriva concurenţei libere şi protejează companiile aeriene existente cu modele de afaceri slabe, în timp ce companiile aeriene precum Wizz Air sunt gata să adopte noi oportunităţi de piaţă şi să le ofere pasagerilor şi mai multe oportunităţi cu tarife reduse", a spus Varadi.

Slotul reprezintă permisiunea dată de un coordonator pentru utilizarea tuturor elementelor infrastructurii aeroportuare necesare pentru operarea unui serviciu aerian pe un aeroport coordonat, la o dată şi oră specificate, în scopul aterizării sau decolării.

La finele lunii martie, UE a anunţat că va suspenda până la 24 octombrie 2020 cerinţele privind sloturile aeroportuare care obligă companiile aeriene să utilizeze cel puţin 80% din sloturile care le-au fost alocate pentru decolare şi aterizare pentru a le putea păstra în anul următor. Derogarea adoptată de Consiliu este menită să ajute transportatorii aerieni să facă faţă scăderii drastice a traficului aerian cauzate de criza provocată de coronavirus.

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, a declarat joi, la un summit dedicat sectorului, că Executivul comunitar intenţionează să prelungească scutirea de la regula "utilizare sau pierdere" a sloturilor pentru partea de iarnă a sezonului 2020-2021. Cu toate acestea, Bruxelles-ul va introduce şi noi condiţii, a spus Vălean, fără a face precizări, potrivit Reuters.

Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, operează o flotă de 124 de aeronave Airbus A320 şi A321. Compania este listată la London Stock Exchange.

Toate zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320 cu 180 de locuri, A320neo cu 186 de locuri, A321 cu 230 locuri şi aeronave Airbus A321neo cu 239 locuri.