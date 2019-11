Woody Allen a ajuns la o ințelegere in procesul de 68 de milioane de dolari cu Amazon

Regizorul Woody Allen a ajuns la o înțelegere în procesul de 68 de milioane de dolari împotriva platformei online Amazon, care i-a anulat un contract pentru patru pelicule în urma controverselor declanșate de mișcarea #MeToo, arată Euronews, potrivit Mediafax.

Avocații regizorului și reprezentanții Amazon au depus vineri o cerere prin care solicită încetarea acțiunii judecătorești. Termenii înțelegerii nu au fost dați publicității.

Allen a acționat în instanță Amazon în luna februarie reclamând încetarea unui contract în mod unilateral din partea platformei online pe baza unor ”acuzații fără fond vechi de 25 de ani”. Fiica lui Allen, Dylan Farrow, susține de multă vreme că regizorul a violat-o când avea șapte ani, în timp ce Allen a negat acuzațiile.

Allen a arătat că Amazon știa deja de acea controversă atunci când a încheiat contractul, și că îi datorează 68 de milioane de dolar, suma minimă de garanție a contractului.

Amazon blocat lansarea peliculei "A Rainy Day in New York" în 2018, și a renunțat la înțelegerea care implica încă trei pelicule ale regizorului american. Amazon a invocat ”comentarii controversate” făcute de Allen în scandalul Weinstein. Este vorba despre faptul că regizorul a vorbit despre o ”atmosferă demnă de o vânătoare de vrăjotoare”, care l-ar fi făcut indezirabil la Hollywood.

Citește și: Spectacol-colaj inspirat de viaţa pictorului Marc Chagall, la Teatrul Evreiesc de Stat

"Mulți actori și actrițe și-au arătat regretul profund pentru colaborarea cu Allen de-a lungul timpului și mulți dintre aceștia au declarat public faptul că nu vor mai lucra niciodată cu el", arătau avocații companiei Amazon. "Faptele lui Alle și urmările acestora împiedică Amazon să poată beneficia de această înțelegere pentru patru filme ale sale", notau reprezentanții companiei.

Compania lui Allen, Gravier Productions, a reușit să obțină o lansare internațională pentru pelicula "A Rainy Day in New York" în toamnă, adunând 11,5 milioane de dolari în cinematografe. Cu toate acestea, filmul încă nu a fost lansat în Statele Unite.

Woody Allen a realizat peste 50 de filme într-o carieră de aproape 60 de ani şi este cunoscut pentru personajele sale nevrotice şi comice, devenite o veritabilă marcă personală şi care sunt adeseori interpretate chiar de el. Cineastul american a câştigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original în 1986, pentru filmul "Hannah si surorile ei/ Hannah and her Sisters", şi acelaşi premiu pentru filmul "Miezul nopţii în Paris/ Midnight in Paris" din 2011. Pentru filmul "Annie Hall", din 1978, Woody Allen a fost recompensat cu două premii Oscar - la categoriile "cel mai bun regizor" şi "cel mai bun scenariu original". În 2014, filmul său "Blue Jasmine", a câştigat un premiu Oscar din trei nominalizări, iar Woody Allen, a primit şi un Glob de Aur special pentru întreaga carieră.