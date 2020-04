World Business Angels - Romania se va regasi in pole position atunci cand motorul economiei mondiale va fi repornit

România se va regăsi în pole position, atunci când motorul economiei mondiale va fi repornit după criza generată de Covid-19, întrucât tot mai mulţi investitori străini erau dispuşi să parieze pe ideile de afaceri româneşti, este de părere Bianca Tudor, fondatorul Elite Business Women potrivit Agerpres.

România s-a alăturat celui mai mare forum din lume al pieţelor de investiţii - World Business Angels - şi va fi reprezentată la întâlnirile internaţionale ale investitorilor de către Bianca Tudor, fondatorul Elite Business Women, potrivit unui comunicat al organizaţiei."Includerea României în World Business Angels oferă o gamă largă de oportunităţi pentru start-up-urile României: creşterea, dezvoltarea întreprinderilor şi deschiderea unor noi orizonturi pentru dezvoltarea economiei. Acest parteneriat s-a concretizat într-un moment critic pentru economia planetei, iar atunci când motorul economiei mondiale va fi repornit după criza generată de Covid-19, ţara noastră se va regăsi în pole position, deoarece observasem şi înainte de criză, la diversele conferinţe internaţionale de business la care am participat, că tot mai mulţi investitori străini erau dispuşi să parieze pe ideile de afaceri româneşti", susţine Bianca Tudor.Antreprenorul român a fost numit Senator pentru România al Forumului World Business Angels.Odată cu această nouă numire, România se va putea conecta mai mult cu piaţa globală a investitorilor, care va deschide oportunităţi extraordinare pentru oamenii de afaceri din ţara noastră. Astfel, investitorii locali "business angels" ai României, incubatoarele, acceleratoarele, fondurile de capital privat, fondurile de co-investiţii, parcurile tehnologice, proiectele corporatiste şi antreprenorii ambiţioşi vor avea mai multe oportunităţi de a se conecta cu liderii globali din acelaşi domeniu."Ca partener afiliat al Parteneriatelor Globale pentru Incluziunea Financiară - G20 - (GPFI), WBAF sprijină start-up-urile, dezvoltă ecosisteme antreprenoriale şi ajută capitalul de risc şi companiile să se conecteze cu alte companii internaţionale, fin-techs şi alte instituţii relevante. Suntem încrezători în privinţa contribuţiei noastre la dezvoltarea economică a ţării, prin facilitarea conexiunilor cu ecosistemele antreprenoriale. Credem cu tărie că România va deveni în curând o ţară care poate facilita dezvoltarea economiei sale într-un ecosistem şi mai dezvoltat din punct de vedere antreprenorial", Baybars Altuntas, preşedintele Consiliului de Administraţie al Forumului de Investiţii "World Business Angels".Forumul de Investiţii "World Business Angels" (WBAF) se angajează să colaboreze la nivel mondial pentru consolidarea economiei mondiale prin dezvoltarea instrumentelor financiare inovatoare pentru startup-uri, scale-up-uri, inovatori, antreprenori şi IMM-uri şi pentru promovarea egalităţii de gen şi a participării femeilor la toate sectoare economiei mondiale. WBAF îşi îndeplineşte misiunea prin diferite canale. Acestea includ: 138 de comisari, senatori şi parteneri internaţionali din 79 de ţări; 7 birouri naţionale pe 5 continente; WBAF Business School şi cei peste 50 de membri ai facultăţii din 32 de ţări şi cele 5 comitete internaţionale de lucru. WBAF are, de asemenea, un Angel Investment Fund, parteneriate cu 12 instituţii globale şi acorduri de cooperare economică cu 5 guverne.Congresul Mondial WBAF, organizat în luna februarie a fiecărui an, găzduieşte cel puţin 5 summit-uri şi numeroase alte evenimente, inclusiv Global Fundraising Stage şi ceremonia World Excellence Awards . WBAF se mândreşte, de asemenea, cu o serie de publicaţii, printre care se numără WBAF Business School Journal, World Class Startup Magazine şi Angel Investor Review online.Parteneriatul Global pentru Incluziunea Financiară (GPFI) este o platformă incluzivă pentru toate ţările G20, ţările interesate dar non-membre G20 şi părţile interesate relevante pentru a continua activitatea privind incluziunea financiară, inclusiv implementarea Planului de acţiune pentru incluziunea financiară a G20 aprobat la Summitul G20 din Seul. Regina Maxima a Olandei este Patronul de Onoare al GPFI.