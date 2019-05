hannelore si bogdan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fosta concurenta de la ”Insula Iubirii” a trecut peste divortul de Bogdan si acum investeste tot timpul, dar si banii, in ea: si-a pus silicoane si o tine intr-o distractie! Hannelore s-a schimbat foarte mult dupa terminarea concursului si, mai ales, dupa ce a divortat. Blonda are mai mult ca niciodata grija de ea, asa ca a prins curaj si a apelat inclusiv la un chirurg estetician pentru a imbunatati aspectul bustului. In plus, dansurile pe care le face alaturi de elevele sale o ajuta sa aiba un trup de invidiat, pe care si-l expune cu mare incredere de fiecare data cand are ocazia. Hannelore de la „Insula Iubirii” regreta divortul de Bogdan. „Degeaba imi pare ...