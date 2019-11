WTA a anuntat nominalizarile: Cu cine va concura Simona Halep pentru titlul de cea mai buna jucatoare a anului 2019

Simona Halep (28 de ani, locul 4 WTA) se luptă cu Bianca Andreescu pentru titlul de cea mai bună jucătoare a anului 2019, find lăudată și de jurnaliștii de la Tennis Magazine, potrivit digisport.ro. Alături de cele două jucătoare, cei de la WTA le-au mai nominalizat pe Ashleigh Barty, Naomi Osaka și Karolina Pliskova. Între timp, Simona e în vacanță și-și face deja planurile pentru nunta de la anul.Ashleigh Barty (23 de ani), actualul lider din tenisul mondial, pare a avea cele mai mari șanse la mult râvnitul trofeu. Și are și de ce, pentru că a câștigat în acest an, 2019, Grand Slam-ul de la Roland Garros, precum și recent Turneul Campioanelor, de la Shenzhen.Halep, care a câștigat acest trofeu în 2018, are și ea șansele ei, mai ales că Andreescu este nominalizată și la titlul de revelația anului. Sportiva din Canada, de origine română, a fost nominalizată alături de Karolina Muchova, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Dayana Yastremska și Coco Gauff.Rezultatele vor fi anunțate în curând, mai exact în decembrie 2019, atunci când jurnaliștii din întreaga lume își vor vota favoritele.Sursa foto: Arhiva ZIUA de ConstanțaCitește și: Simona Halep și Toni Iuruc au stabilit detaliile nunții Când și unde va avea loc evenimentul