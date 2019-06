​WTA Birmingham: Mihaela Buzarnescu, invinsa de Karolina Pliskova in primul tur

Mihaela Buzarnescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihaela Buzarnescu, locul 42 WTA, a fost invinsa, luni, cu scorul de 6-3, 6-4, de jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, beneficiara a unui wild card, in primul tur al turneului de categorie Premier de la Birmingham, scrie News.ro. Pliskova (11 asi) s-a impus fara probleme si fara ca Buzarnescu sa aiba vreo minge de break, dupa un meci care a durat o ora si noua minute. Invingatoarea ar putea evolua in mansa urmatoare cu sora ei geamana, Kristyna Pliskova, locul 112 WTA, venita din calificari, daca aceasta va trece, in turul I, de Viktoria Tomova din Bulgaria, locul 190 WTA, de asemenea venita din calificari. Invinsele in primul tur primesc un premiu de 6.915 do ...