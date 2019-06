WTA Nottingham: Caroline Garcia, campioana dupa ce a invins-o in tiebreak-ul decisivului pe Donna Vekic

Caroline Garcia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Caroline Garcia (28 WTA) a castigat titlul de la Nottingham, dupa ce a invins-o pe Donna Vekic (22 WTA), scor 2-6, 7-6(4), 7-6(4). Meciul a durat doua ore si 27 de minute. Pentru Caroline, titlul de la Nottingham este al saptelea din cariera. Aceasta s-a mai impus la Bogota (2014), Strasbourg, Mallorca (2016), Wuhan, Beijing (2017) si Tianjin (2018). De asemenea, frantuzoaica a mai pierdut in ultimul act la Acapulco, Monterrey (2015) si Strasbourg (2019). Vezi si: Darren Cahill, discutie cu Simona Halep, pe vremea cand o antrena: "Vrei sa ma duc sa o bat pe Serena?" In urma acestui rezultat, Caroline Garcia va urca pana pe pozitia a 23-a, in timp ce Donna Vekic va ramane pe locul 22. ...