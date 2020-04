Autoritățile sanitare din Wuhan, epicentrul pandemiei de coronavirus, au revizuit vineri bilanțul deceselor provocate de Covid-19, anunțând cu 50% mai mulți morți, relatează Reuters și Guardian. Astfel, bilanțul a fost revizuit de la 2.579 la 3.869, scrie Hotnews.ro. Decizia Centrului de prevenții și control vine în contextul care întreaga lume, inclusiv cetățenii chinezi, și-au exprimat scepticismul The post Wuhan a revizuit bilanțul epidemiei SARS-CoV-2. A declarat cu 50% mai mulți morți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.