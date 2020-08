Wuhan, a scapat de frica de COVID-19. Mii de chinezi, fara maști sau distanțare fizica, la o petrecere intr-un parc acvatic (Imagini AFP)

Mii de chinezi din Wuhan au înfruntat teama de COVID-19, owuhan raşul unde a apărut noul coronavirus, cu prilejul unei mega-petreceri tehno într-un parc acvatic, care a stârnit luni vâlvă pe reţelele de socializare, informează AFP, potrivit Agerpres. Imaginile pot fi urmărite aici. China, locul de unde a apărut epidemia de COVID-19 la sfârşitul anului […] The post Wuhan, a scăpat de frica de COVID-19. Mii de chinezi, fără măști sau distanțare fizică, la o petrecere într-un parc acvatic (Imagini AFP) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.