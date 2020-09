Xiaomi anunta cel mai ieftin telefon cu tehnologie 5G de pe piața

Xiaomi a lansat miercuri noua serie Mi10 T şi primul smartwatch al companiei. Vârful de gamă, Mi10 T, este primul flagship cu ecran cu 144 Hz şi costă 599 de dolari. Telefonul are şi cu o cameră de 108 MP şi cu o husă antibacterii.

Xiaomi a lansat trei telefoane, iar cel mai accesibil are un preţ de 279 de dolari. E cel mai ieftin telefon cu tehnologie 5G, se mândreşte Xiaomi, potrivit mediafax.ro.

Capul de afiş a fost Mi10 T Pro, primul telefon care nu are ca scop principal gamingul, cu un ecran cu rata de refresh de 144 herţi. Bateria este şi ea imensă, de 5.000 miliamperi.

Xiaomi a prezentat o comparaţie cu competitorii, Samsung Galaxy S20 şi iPhone 11.

Cea mai mare surpriză a venit la final. Xiaomi a prezentat primul ceas inteligent al companiei, cu o baterie care rezistă jumătate de lună şi care costă 99 de dolari.

„Aşadar, să facem un rezumat. Acesta este Mi Watch. 16 zile. Mai mult de jumătate de lună de durată a bateriei. Este uşor ca o hârtie. Are un display mare, AMOLED. Are GPS, măsoară oxigenul din sânge, monitorizează somnul, recunoaşte emoji-uri. Şi multe altele. Şi, desigur, are 117 exerciţii fizice recunoscute”, a declarat Daniel Desiarlais, product marketing manager Xiaomi.