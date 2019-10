Xonia a dat lovitura în 2014 după ce a colaborat cu J. Balvin pentru piesa „I want cha“, care, în prezent, are zeci de milioane de vizualizări pe canalul YouTube. Datorită faptului că are un corp de invidiat, Xonia a pozat și pentru Playboy, iar pictorialul a fost unul de excepție. Anii, însă, au trecut, […]

The post Xonia, de nerecunoscut! Operațiile estetice i-au distrus fața appeared first on Cancan.ro.