Yad Vashem, Memorialul de la Ierusalim al Victimelor Holocaustului

Yad Vashem, Memorialul Victimelor Holocaustului, găzduieşte joi lideri din lumea întreagă pentru a marca a 75-a aniversare a eliberării lagărului nazist de la Auschwitz, unde peste un milion de evrei au fost asasinaţi, consemnează AFP. Memorialul creat în anul 1953 este o instituţie de stat ce are ca principal obiectiv să menţină vie amintirea genocidului comis împotriva poporului evreu în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, soldat cu şase milioane de morţi, în principal în Europa. Situat în inima complexului de 20 de hectare construit într-o pădure, muzeul primeşte aproape un milion de vizitatori în fiecare an, potrivit lui Iris Rosenberg, purtătoarea sa de cuvânt. ''Yad Vashem este cel mai mare Memorial al Holocaustului din lume'', menţionează ea în declaraţia acordată agenţiei France Presse. Pe lângă turişti, ''cercetători şi istorici vin să înveţe despre genocid şi şcoala internaţională de studiu al Holocaustului primeşte sute de profesori şi elevi din lumea întreagă'', afirmă de asemenea Iris Rosenberg. Foto (c): Ammar Awad/REUTERS Reconstituirea unei părţi din ghetoul de la Varşovia, macheta lagărului de la Auschwitz, fotografii cu supravieţuitorii făcute de soldaţi aliaţi la eliberarea lagărelor de concentrare se regăsesc în muzeul cu acces gratuit, unde vizitatorii urmează un parcurs ce rememorează cu ajutorul imaginilor, filmelor şi obiectelor din epocă, istoria Holocaustului şi ascensiunea nazismului în Germania în anii '30 şi până la eliberarea lagărelor în 1945. Parcursul vizitatorilor se încheie printr-o ieşire pe o mare esplanadă cu vedere spre Ierusalim, oferind un sentiment de libertate după o vizită care se poate dovedi stresantă. Începând din anul 1963, Yad Vashem şi-a stabilit ca misiune să ilustreze recunoştinţa statului Israel faţă de cei care au salvat evrei din ghearele naziştilor punându-şi propria viaţă în pericol. Aceşti eroi primesc titlul ''Drept între Popoare (''Righteous Among the Nations''), iar numele lor, peste 40.000 în anul 2019, sunt inscripţionate pe pereţi de piatră în pădurea din vecinătatea Memorialului înconjuraţi de arbori plantaţi în amintirea lor. O altă misiune a Yad Vashem este căutarea numelor tuturor victimelor Holocaustului. În sala numelor sunt expuse, sub un mare dom, bibliorafturi cu identităţile a milioane de victime ale genocidului. În parc sunt aliniate într-o cavernă subterană lumânări, ca omagiu pentru copiii evrei asasinaţi. Mai mult de un milion de victime rămân necunoscute şi Yad Vashem continuă căutările în arhivele disponibile pentru a-şi completa baza de date. Foto (c): Ammar Awad/REUTERS Instituţia a publicat sute de mărturii ale supravieţuitorilor şi de asemenea cărţi despre diferitele comunităţi iudaice victime ale genocidului. În biblioteca Memorialului se regăsesc peste 120.000 de titluri în 54 de limbi, potrivit website-ului său. Yad Vashem este un popas aproape de neocolit pentru liderii străini veniţi în vizită la Ierusalim. Însă pentru purtătoarea de cuvânt Iris Rosenberg ceremonia care va marca joi a 75-a aniversare a eliberării Auschwitz-ului este un ''eveniment inedit, care va transmite mesajul nostru către lume: antisemitismul nu este doar problema evreilor, ci şi a societăţii, şi atunci când evreii sunt în pericol societăţile sunt de asemenea în pericol''.AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)