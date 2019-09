Yahoo!, indisponibil in Romania, dar și in mai multe zone din lume

Platforma Yahoo! este indisponibilă, joi, în mai multe zone din lume, utilizatori din Asia, Africa şi Europa semnalând probleme de accesare. În România, platforma este indisponibilă de la ora locală 09.30. Mesajul primit la accesarea yahoo.com este „This site can’t be reached – www.yahoo.com’s server IP address could not be found”. Mii de utilizatori din […]

The post Yahoo!, indisponibil în România, dar și în mai multe zone din lume appeared first on Cancan.ro.