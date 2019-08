YouTube renunta la functia de mesagerie

youtube google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); YouTube va renunta, in septembrie, la functia care permite utilizatorilor sa schimbe mesaje si sa isi impartaseasca videoclipuri. YouTube Messages, care a fost introdusa in ianuarie 2017, va fi dezactivata pe 18 septembrie, scrie Variety. „Ne reevaluam constant prioritatile si am decis sa stopam functia de mesagerie a YouTube, pentru ca ne concentram pe imbunatatirea discutiilor publice”, a declarat un angajat al companiei. Google se afla in vizorul Rusiei dupa protestele din Moscova YouTube Messages permite utilizatorilor sa schimbe pareri, sa impartaseasca videoclipuri si chiar sa creeze un grup de discutie de pana la 30 de persoane. Functia a fost initial lansata pentru aplicatia mobila. ...