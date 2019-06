YouTube va elimina videourile care neaga Holocaustul si indeamna la ura

youtube google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); YouTube va elimina videourile care neaga Holocaustul si alte ”evenimente violente bine documentate”, aceasta fiind o inversare majora a politicii companiei, care respinge criticile ca ofera o platforma pentru promovarea urii si a hartuirii, transmite Reuters. Serviciul de streaming care este detinut de Google, parte a grupului Alphabet, a mai anuntat ca va elimina videourile care glorifica ideologia nazista sau care promoveaaza grupuri care se considera superioare altora, pentru a justifica mai multe forme de discriminare. Un youtuber din Spania, vedeta pe internet, a fost condamnat la inchisoare in Spania, dupa ce a umilit un cersetor roman - VIDEO In plus, vor fi inchise conturile creatorilor d ...