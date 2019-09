Zbor militar. Italienii ne-au trimis infractorii inapoi sub paza politiei. Avionul condamnatilor a ajuns la Bucuresti

În această după amiază, 16 condamnați de instanțele de judecată italiene, cu vârste cuprinse între 24 și 59 de ani, au fost transferați astăzi, sub escortă, din Italia în România, cu un zbor militar, pentru continuarea executării pedepsei în sistemul penitenciar din România, potrivitInfractorii au fost aduși în țară sub o escortă a Poliției Italiene, cu un zbor militar, de pe Aeroportul Ciampino din Roma pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Este al doilea transport de deţinuţi din Italia, în acest an. În aprilie, italienii au mai trimis în România alţi 13 deţinuţi români.Cei în cauză au fost preluați de pe aeroport de Administrația Națională a Penitenciarelor, în vederea încarcerării în Penitenciarul Rahova.La întoarcerea la Roma, aeronava militară a preluat doi cetățeni români, care erau căutați de autoritățile italiene în baza unor mandate europene de arestare, care își vor ispăși pedeapsa în Italia (unul dintre ei fiind urmărit internațional pentru viol, iar al doilea pentru omor).