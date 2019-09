Zdob si Zdub a lansat single-ul „Colindul Leului”, inclus pe viitorul album „Bestiarium”

colindul leului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grupul Zdob si Zdub a lansat single-ul „Colindul Leului”, care este inclus pe albumul „Bestiarium” ce urmeaza sa apara in luna octombrie, potrivit Universal Music. „Colindul Leului", compus de Mihai Gincu pe un text din folclorul romanesc, are influente muzicale africane si balcanice. Basistul Mihai Gincu, compozitor pentru Zdob si Zdub, a transmis: „Mereu am fost pasionat de muzica altor popoare, in special de cea africana. Imi place sa impletesc stilurile muzicale, sa ma joc cu ele, ca si cum ar fi un puzzle. Melodia «Colindul Leului» este menita sa induca ascultatorul elevat in transa meditativa. E o muzica atmosferica, daca vreti, chiar psihedeli ...