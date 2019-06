Zece absolventi de clasa a VIII-a au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala, unii dintre ei avand si 10 pe linie in anii de gimnaziu, in Buzau

Zece absolvenţi de clasa a VIII-a din judeţul Buzău au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională, unii dintre ei având şi 10 pe linie în anii de gimnaziu potrivit news.ro

"Avem un procent de 71,44 note peste 5. Avem 10 elevi cu medii de 10, atât româna, cât şi matematică, la româna 73 au primit 10, iar la matematică, 53 de elevi. E un rezultat bun", a declarat inspectorul general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Buzău Nela Wamsiedel.

Una dintre elevele cu 10 la Evaluarea Naţională, dar şi cu 10 pe linie în toţi anii de gimnaziu este Maria Ciobanu, elevă a Colegiului Naţional "Bogdan Petriceicu Hasdeu". Ea spune că a învăţat foarte mult pentru acest rezultat, însă a meritat.

"Am învăţat foarte mult, dar a fost mereu un echilibru", a declarat Maria, care va opta pentru profilul de matematică informatică al Colegiului Hasdeu.

Cristiana Catrinoiu este un alt elev cu 10 pe linie în anii de gimnaziu şi cu media 10 la Evaluarea Naţională.

"A fost o ambiţie personală, de la o vârstă fragedă, mi-am dorit asta. A meritat fiecare efort", a spus Cristiana.

De asememea, Alexandra Elena Moldoveanu a obţinut 10 pe linie atât în anii de gimnaziu, cât şi la Evaluarea Naţională.

"Am reuşit această performanţă cu ajutorul domnilor profesori, cu multă muncă şi dorinţă de a reuşi. A fost greu, dar reuşita e pe măsură. Am avut emoţii oricum, chiar dacă am luat mereu numai 10. Examenul a fost mediu, dar trebuia multă atenţie. Voi merge la Colegiul Hasdeu să studiez biochimia", a spus adolescenta.