Zece cazuri de abuz de copii in centrele DGASPC Dolj in zece ani. Directorul afirma ca situatia nu e atat de grava

DGASPC Dolj s-a confruntat cu "doar" zece cazuri de abuz asupra copiilor din centrele pe care le are in subordine intr-o perioada de zece ani, a afirmat, miercuri, intr-o audiere secreta din Parlamentul Romaniei, insusi directorul institutiei doljene, care a apreciat, in consecinta, ca situatia nu ar fi atat de grava.