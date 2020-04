Zece noi decese, provocate de infectare cu coronavirus. Bilantul ajunge la 705

INSP raportează zece noi decese provocate de infectare cu COVID-19. Bilanțul morților ajunge la 705.Dată internare: 28.04.2020 în Spitalul municipal Blaj, secția interneDată recoltare: 26.04.2020Dată rezultat: 28.04.2020Data deces: 30.04.2020Comorbidități: Insuficienta respiratorie acuta, BPOC, ObezitateDată internare: 31.03.2020 în Spitalul Județean de Urgenta Focșani, secția chirurgie, 11.04.2020 – transfer Spitalul Aiud, secția COVID, 18-04.2020-sectia ATIDată recoltare: 09.04.2020Dată rezultat: 11.04.2020Dată deces: 29.04.2020Comorbidități: Fibrilație atriala, Proteza mitrala, BPOC ramura dreapta, Diabet Zaharat, Boala renala cronicaDată internare: 05.04.2020 în Spitalul Clinic Municipal Oradea, secția COVID, 10.04.2020 – secția ATIDată recoltare: 05.04.2020Dată rezultat: 06.04.2020Dată deces: 30.04.2020Comorbidități: Cardiopatie ischemica, HTADată internare: 20.04.2020 în Spitalul Clinic Municipal Oradea, secția chirurgie, 10.04.2020 – secția ATI, 22.04.2020- secția COVIDDată recoltare: 21.04.2020Dată rezultat: 22.04.2020Dată deces: 29.04.2020Comorbidități: Cardiopatie ischemica, HTA, hernie inghino-scrotala giganta, strangulata, cu ocluzie intestinalaDată internare: 19.04.2020 în Spitalul Clinic Județean Galați, secția medicala, 26.04.2020 – secția ATI,Dată recoltare: 19.04.2020Dată rezultat: 20.04.2020Dată deces: 29.04.2020Comorbidități: Boala hepatica, Boala cronica neurologica, BPOC, Boala cardiovascularaDată internare: 09.04.2020 in Spitalul Neurochirurgie IASI, secția medicala, 21.04.2020 – secția ATI,Dată recoltare: 11.04.2020Dată rezultat: 12.04.2020 pozitiv (IRO Iași);Dată deces: 29.04.2020Comorbidități: HTA, insuficienta mitrala și tricuspidiana, Diabet zaharat tip II, obezitate grad IIData internare: 07.04.2020 in Spitalul Judetean de Urgență Arad, sectia Boli InfecțioaseData recoltare: 07.04.2020Data rezultat: 08.04.2020 pozitiv (Spitalul Județean de Urgență Arad);Data deces: 08.04.2020 (SJU Arad nu a raportat decesul nici catre DSP Arad, nici catre INSP. O echipa din cadrul Serviciului de control in sanatate publica - DSP Arad a fost trimisa la SJU Arad)Comorbiditati: Pneumonie bilateralaData internare: 17.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Brasov-UPUData recoltare: 17.04.2020Data rezultat: 17.04.2020 pozitiv (SJU Brasov);Data deces: 29.04.2020Comorbiditati: Insuficienta cardiaca, insuficienta mitrala, cardiopatie ischemica, hipertensiune pulmonara, HTA, Infarct Miocardic Acut in antecedenteData internare: 16.04.2020 Spitalul CFR GalatiData recoltare: 14.04.2020Data rezultat: 15.04.2020Data deces: 30.04.2020Comorbiditati: Dementa, ParkinsonData internare: 05.02-19.04.2020-Spital Socola, Paleative, 19.04-24.04.2020-SJU Sf. Spiridon Iasi, 24.04-25.04.2020- Spital Socola, 25.04.2020-SCBI IasiData recoltare: 25.04.2020Data rezultat: 25.04.2020 pozitiv (SCBI Iasi); (prima probă din 19.04.2020- rezultat negativ )Data deces: 30.04.2020Comorbiditati: Rectoragii, anemie severa, trombembolism pulmonar, dementa senila, HTA, insuficienta cardiaca