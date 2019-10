Zece romance au fost obligate sa se prostitueze in Belgia si Germania

Zece tinere obligate sa se prostitueze google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii DIICOT din Calarasi au descoperit o retea de proxenetism din Calarasi si Braila, care trafica tinere in Belgia si Germania. Joi, anchetatorii au facut mai multe perchezitii. In total, 86 de persoane au fost duse la audieri. Procurorii „au efectuat un numar de 8 perchezitii domiciliare pe raza teritoriala a judetelor Calarasi si Braila, la locuintele a 5 suspecti, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si proxenetism. In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, incepand cu anul 2016, pe raza judetelor Calarasi si Braila a fost constituit un grup infractional organizat, ai c ...