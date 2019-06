Zeci de activitati, concursuri si proiecte: Asociatia Tomis Antidrog Constanta, sapte ani de activitate

În urma cu 7 ani, au fost puse bazele Asociației Tomis Antidrog Constanța. „Cu o echipă tânără și dinamică, am reușit să milităm împotriva consumului de droguri. La acea vreme, consumul de etnobotanice și magazinele «de vise» erau în plină dezvoltare ca rețea. În cei 7 ani de activitate am implememtat proiecte de prevenție și combatere atât în Județul Constanța, dar și la nivel național prin proiecte ce au diferite teme de activitate și abordare“, a declaratÎn cei 7 ani de activitate, Asociația Tomis Antidrog Constanța a avut peste 30000 de beneficiari. În domeniul cultural s-a desfășurat un concert dedicat părinților, unde a fost lansată broșura „Dialogul Vârstelor“ (broșură specială pentru părinți), în parteneriat cu Adrian Daminescu ( memebru de onoare al asociației). În cluburi, s-a desfășurat un program de stand up comedy cu Radu Pietreanu și Doru Octavian Dumitru (membrii de onoare ai asociației). A urmat în școli diferie programe de preventie (peste 1.500 de beneficiari). Ulterior a fost lansat primul ziar informativ și educativ la nivel național „Ziarul Vicii’’ (Marian Drăgulescu - membru onorific). Nu în ultimul rând, au fost desfșurate diferite programe sportive: Sportul bate drogul, Gale OSS Fighters, cupa de tras cu arma la poligon Zip Escort, Gașca Micilor Bicicliști, Cross-ul orașului Ovidiu, campionat de oină în parteneriat cu Federația Română de Oină.Asociația Tomis Antidrog Constanța a desfășurat diferite programe și în domeniul sănătății, cum ar fi programe de consiliere psihologică gratuită pentru dependenți, dar și pentru familiile acestora. Au urmat diferite concursuri de fotografie și pictură pe tema „antidrog“. Asociația Tomis Antidrog Constanța a încheiat un parteneriat cu penitenciarul Poarta Albă, desfășurând un program dedicat detinuților cu vârstă între 18-15 ani.Mai amintim și comunicate și amendamente emise către Agenția Națională Antidrog cu privire la pericolul țigărilor electronice, dar și un proiect-pilot, dezvoltat în cadrul școlilor de șoferi cu privire la riscul consumului de alcool și droguri la volan. La acestea amintim și proiectele: Ești responsabil, Drogul la volan, Vreau să nu încerc, Sunt Vip doar în lumea mea, Un drog - un prieten mai puțin.„Multumim tuturor partenerilor nostrii: Inspectoratul Județean de Poliție al Județului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Universitatea Ovidius Constanța, Penitenciarul Poarta Albă, Consiliul Judetean al Elevilor Constanța, tuturor instituțiilor de presa din Constanța, Federația Română de Oină“, a declarat Drăgan George, președintele Asociației Tomis Antidrog Constanța.