Zeci de animale ucise de un TIR pe DN 2, pe raza localitatii Gheorghe Doja, judetul Bacau

O turma de oi si capre care traversa DN 2, la km 266+250, in zona unei treceri pentru pietoni, pe raza localitatii Gheorghe Doja, judetul Bacau, a fost lovita in plin de un TIR, pe fondul unui carosabil umed, cauzat de ploaia marunta. Din primele estimari, aproximativ 50 de animale au fost omorate. Un echipaj al Districtului de drumuri nationale Bacau 1 intervine pentru inlaturarea cadavrelor de pe carosabil.