Zeci de baieți, la ușa unui pedofil din cartierul bucureștean Berceni. Barbatul a fost reținut

Mama unui băiat care a mers la un pretins consult medical, a sesizat, marți, Poliția Capitalei despre comportamentul anormal al unui bărbat care susținea că este medic. Gestul femeii a condus la indentificarea unui agresor sexual care obișnuia să racoleze băieți în zona Apărătorii Patriei, după eliberarea din închisoare. Polițiștii Serviciulu Agresori Sexuali din Capitală […]