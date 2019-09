Zeci de biserici organizeaza rugaciune colectiva in Piata Victoriei

Rugaciune Colectiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, 7 septembrie, intre orele 18.00 si 21.00, in Piata Victoriei are loc un eveniment de amploare la care participa zeci de biserici evanghelice din Bucuresti. Participantii se vor ruga pentru Romania si vor canta imnuri crestine. "Am primit aprobare din partea Primariei Capitalei ca sa avem o intalnire prin care mai multe biserici din Bucuresti sa ne rugam pentru tara. Vrem sa ne rugam, sa cantam, nu e o manifestatie contra cuiva, nu e o manifestatie de sustinere a unui partid, ci doar ne rugam lui Dumnezeu sa binecuvinteze tara noastra si credem ca Dumnezeu ne raspunde la rugacine", a declarat pastorul Ioan Ceuta, unul dintre initiatorii evenimentului. Papa Francisc vrea sa salvez ...