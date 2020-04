Zeci de cadavre descoperite in camioane și dubițe, pe strazile New York-ului

Zeci de cadavre au fost găsite depozitate în camioanele care se plimbă prin New York, spun autoritățile, după ce trecătorii s-au plâns de miros. O companie de pompe funebre a închiriat camioane și a pus în jur de 50 de cadavre la gheață. Un oficial a declarat, sub anonimat, pentru BBC, că frigiderul firmei de […] The post Zeci de cadavre descoperite în camioane și dubițe, pe străzile New York-ului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.