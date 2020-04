Zeci de cadre medicale de la o maternitate din Timisoara au fost testate pentru coronavirus. Unele sunt infectate

Peste 80 de cadre medicale de la Maternitatea "Dr. Dumitru Popescu" (Odobescu - n.red.) din Timisoara au fost testate pentru COVID-19 in noaptea de marti spre miercuri, trei dintre acestea fiind depistate pozitiv, a declarat, miercuri, primarul Nicolae Robu.



Actiunea de testare a avut loc dupa ce alte cinci asistente din cadrul unitatii medicale au fost depistate pozitiv, zilele trecute.



"Maternitatea (sectie a Spitalului Municipal care apartine de primarie - n.red.) nu este inchisa. Au fost cinci asistente contaminate, nu se cunoaste contextul contaminarii. De aceea, azi-noapte au fost testate peste 80 de cadre medicale, dintre care trei sunt pozitive, restul negative.



Urmeaza ca Directia de Sanatate Publica Timis sa faca o ancheta epidemiologica in interiorul clinicii. S-a testat azi-noapte tot personalul care a fost mai mult sau mai putin in contact. Cele peste 80 de cadre medicale, chiar daca sunt negative, vor fi tinute cateva zile intr-o pensiune si apoi li se vor repeta testele, dupa trei-patru zile. Dupa rezultatele de la DSP se va decide ce se va face cu maternitatea", a detaliat Nicolae Robu pentru Agerpres.



Managerul Spitalului Municipal Timisoara, Olimpia Oprea, a precizat, pentru Agerpres, ca, dupa rezultatele transmise de DSP Timis, se va lua o decizie in privinta organizarii activitatii.



"Primele cinci asistente au luat virusul de undeva din comunitate. Eu am cerut ca zilnic sa ne transmita sefii de sectii situatia epidemiologica a personalului, sa vedem daca prezinta simptome. O singura asistenta, care nu avea circuite comune cu celelalte, a spus ca a avut contact cu altcineva (sotul, ambulantier, a fost testat pozitiv - n.red.), dar celelalte nu au avut contact cu nimeni altcineva. Noi, avand fonduri de la primarie pentru teste, am decis sa le trimitem acasa si sa le facem testarea, desi nu se incadrau in definitia de caz", a spus Olimpia Oprea.



Managerul Municipalului a mai declarat ca, pana acum, nu sunt probleme cu demisiile angajatilor, un singur medic cu jumatate de norma renuntand la integrare, pentru ca avea si probleme de sanatate.



"Daca cineva vrea sa demisioneze, nu putem opri optiunea. Am incercat sa protejam sistemul, sa nu mai dam concedii medicale personalului, dar unde a existat patologie asociata dovedita cu acte medicale, i-am lasat in concediu de odihna", a mai mentionat Olimpia Oprea.

