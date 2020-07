Zeci de cadre medicale de la Spitalul Judeţean din Galaţi s-au infectat cu noul coronavirus. Au fost depistați pozitiv pentru COVID-19 și mai mulți pacienți ai spitalului, iar o secție medicală a fost închisă, relatează Mediafax. Spitalul Judeţean din Galaţi este focar de COVID-19. Potrivit datelor furnizate de conducerea unităţii medicale, la solicitarea MEDIAFAX, luni, […] The post Zeci de cadre medicale infectate cu noul coronavirus la Spitalul Județean Galați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.