Zeci de cazuri de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana

53 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in 10 judete si in Bucuresti in ultima saptamana, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri, 26 iulie, a ajuns la 17. 846, dintre care 64 de decese. In ultima saptamana, au fost raportate inca 53 de cazuri nou confirmate in 10 judete si Bucuresti, cele mai multe inregistrandu-se in Salaj (20), Teleorman (9), Bucuresti (8), Caras Severin (4) si Brasov (3). Raport ingrjorator: 20 de milioane de copii din lume nevaccinaţi contra rujeolei, difteriei şi tetanosului Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Ast ...