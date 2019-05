Zeci de dosare penale pentru cei care au consumat droguri la festivalul Sunwaves

Sunwaves google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- S.T. Constanta, au organizat, in ultima saptamana, o actiune pentru prevenirea si combaterea consumului si traficului de droguri de risc si mare risc. Au fost intocmite 33 de dosare penale. DIICOT intervine pe Litoral dupa cazul lui Razvan Ciobanu. Un dealer iesean a fost retinut In perioada 25 aprilie - 1 mai a.c., zeci de politisti din cadrul BCCO Constanta au desfasurat, in cadrul unui festival de muzica electronica din statiunea Mamaia, activitati pentru prevenirea si combaterea traficului si a consumului ilicit de droguri. Pe perioada desfasurarii activitatilor, au fost legitimate peste 1.300 d ...