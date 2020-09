Zeci de elevi și preșcolari din Prahova fac doar cursuri online din cauza Covid 19. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Prahova a decis marți suspendarea cursurilor în sistemul clasic şi trecerea în scenariul trei de lucru pentru mai multe unităţi de învăţământ, potrivit Mediafax.

Măsura vizează mai multe colegii naţionale din Ploieşti, dar şi licee și școli gimnaziale. Decizia a fost luată marți și va fi pusă în practică începând de miercuri ca urmare a creșterii ratei de infectare în zonele în care se află respectivele unități școlare.

„Pentru Grădinița Ploieștiori – grupa mică; Școala Scorțeni plus structuri; Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „V. Slăvescu” Ploiești – cls. XI C; Colegiul Național „M. Viteazul” Ploiești; Colegiul Național „Al. I. Cuza” Ploiești – cls. X C; Liceul Tehnologic „Elie Radu” Ploiești – cls. IX E și XII H; Colegiul Economic „V. Madgearu” Ploiești – cls. XII E3 și X S7; Liceul Teoretic „Gr. Tocilescu” Mizil – cls. XI A; Școala Gimnazială „Sf. Vasile” Ploiești – cls. VIII C; Colegiul Ferdinand I Măneciu – cls. X C, se dispune suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea față în față și trecerea la Scenariul 3 (participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online), pe o perioadă de 14 zile începând din data de 30.09.2020”, se arată într-o informare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova.

În alte unități școlare din județul Prahova, autoritățile au decis să utilizeze sistemul hibrid în care elevii vin prin rotație la școală. De asemenea, sunt unități în care se revine la sistemul verde cu toți copiii la școală.

Școlile în care se fac doar cursuri online vor fi închise timp de 14 zile. În această perioadă, în interior va fi făcută dezinfecție.