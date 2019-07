Zeci de firme de constructii din Iasi, verificate de inspectorii ITM! Ce nereguli au constatat autoritatile

santiere constructii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 03 – 28 iunie 2019 Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi a desfasurat actiuni de vizite de inspectie, organizate in 4 etape, in zilele 06-08, 12-14, 19-21, 25-27 iunie 2019, in santierele temporare si mobile din judetul Iasi, ca parte a „Campanie Nationale in domeniul relatiilor de munca si a sanatatii si securitatii in munca la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor – cod CAEN 41, 42, 43”. Campania, initiata la nivel national de Inspectia Munci, a avut ca obiectiv general verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca si a fost initiata pentru a preveni si restr ...