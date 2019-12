Zeci de fotografii AGERPRES din timpul Revolutiei, in cadrul expozitiei ''Copiii nostri vor fi liberi''

Zeci de fotografii realizate de către fotoreporterii AGERPRES în perioada Revoluţiei, timbre poştale, dar şi articole din presa românească şi internaţională dedicate evenimentelor din decembrie 1989 fac parte din expoziţia "Copiii noştri vor fi liberi", inaugurată luni, în Holul de Marmură al Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Evenimentul a fost organizat la iniţiativa Cercului de Istorie Contemporană Românească, un cerc studenţesc al Facultăţii de Istorie, beneficiind de sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti, prin Centrul pentru Tineret, în parteneriat cu AGERPRES, cu sprijinul Romfilatelia, al Anticariat Unu şi al Bibliotecii Metropolitane. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Adresându-se zecilor de studenţi prezenţi la vernisaj, conf. dr. Florentina Niţu, decan al Facultăţii de Istorie, a salutat faptul că iniţiativa organizării evenimentului a aparţinut studenţilor, adăugând că astfel de momente reprezintă o datorie civică de "a atrage atenţia asupra fragilităţii democraţiei", asupra importanţei spiritului civic şi implicării. "Este bine să avem astfel de momente, în care să vorbim despre ce s-a întâmplat acum 30 de ani, să ne asigurăm că mesajul de atunci se transmite şi rămâne viu în minţile şi sufletele noastre. Şi de aceea mă bucur că este o iniţiativă a tinerilor", a spus ea. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Directorul Agenţiei Naţionale de Presă, Claudia Nicolae, a afirmat, în discursul său, că, în timpul Revoluţiei din decembrie 1989, fotoreporterii AGERPRES şi-au făcut datoria "fără ezitare". "Orice abordare, oricât de elaborată ar fi ea, nu poate cuprinde gama largă de semnificaţii, de trăiri, de emoţii generată de Revoluţia din 1989. Realitatea acelor momente a fost surprinsă, cu sacrificiu, de fotoreporterii AGERPRES, care şi-au făcut datoria fără ezitare, astfel încât acum avem posibilitatea să arătăm filmul evenimentelor de la Revoluţie", a arătat Claudia Nicolae. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Directorul Romfilatelia, Cristina Popescu, a prezentat, în cadrul evenimentului, marca poştală realizată la împlinirea a 30 de ani de la Revoluţie, dar şi o serie de timbre de după decembrie 1989 cu imagini ale unor momente importante din timpul Revoluţiei sau monumente dedicate eroilor care s-au jertfit pentru libertate. A lansat, de asemenea, celor prezenţi, invitaţia de a vizita spaţiul expoziţional al Romfilatelia, inclusiv secţiunea în care se află timbre emise de România înainte de 1989 "cele dedicate în mod special, ideologiei comuniste". "Veţi putea vedea - nu neapărat admira - selecţia care se făcea pentru imaginile dedicate (...) perioadei de colectivizare sau cravatei de pionier", a spus ea. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Prof. Andrei Sora a remarcat că spaţiul care găzduieşte expoziţia se află la doar câteva sute de metri de locul în care, în urmă cu 30 de ani, zeci de oameni îşi sacrificau viaţa pentru libertate. El a subliniat totodată că aproape 1.200 de oameni şi-au pierdut viaţa în timpul Revoluţiei. "Vedem imagini cu oameni (...) care sunt gata să moară pentru o idee - despre care nu înţelegeau foarte bine... ce e aceea libertate, ce e aceea democraţie - dar doreau altceva. Şi mai avem fotograful, care simte că se întâmplă ceva şi vrea să transmită ceva. Mulţi dintre ei, pe 21-22 nu ştiau ce se va întâmpla cu acele fotografii. Nu ştiau dacă ceea ce fotografiază ei este bine sau este rău. Şi totuşi au făcut-o. Şi mai avem o altă maşină a timpului, care este foarte importantă şi care este un simbol de ţară, timbrul poştal, dar şi scrisoarea, care călătoresc în timp, călătoresc în întreaga lume şi transmit ceva", a afirmat el. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Francesca Savu, coordonator al proiectului, reprezentant al Cercului de Istorie Contemporană Românească, i-a îndemnat pe studenţi să profite de libertatea câştigată de România în urmă cu 30 de ani pentru a schimba societatea. "Expoziţia se numeşte 'Copiii noştri vor fi liberi'. Când am lucrat la expoziţia aceasta, ne-am dat seama că, de fapt, copiii aceia liberi suntem noi. Nu am conştientizat lucrul acesta decât în timp ce lucram. Generaţiile actuale, cei care vor veni după noi, sunt generaţiile pentru care s-a ieşit în stradă. Şi pentru că ni s-a oferit libertatea aceasta vrem să profităm de ea şi vrem să fim auziţi", a spus ea. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO La eveniment a fost prezent şi Octavian Fărcăşanu, participant la Revoluţie, tatăl unuia dintre protagoniştii unei imagini simbol pentru Revoluţia română. În fotografia respectivă, redată şi pe afişul expoziţiei, sunt surprinşi doi tineri, unul dintre ei ţinând în mâini o pancartă cu mesajul "Copiii noştri vor fi liberi". Octavian Fărcăşanu a precizat că, în prezent, fiul său trăieşte în Statele Unite. AGERPRES/ (A - autor: Irinela Vişan, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Adrian Dădârlat)