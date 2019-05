Zeci de imagini indecente cu copii si batrani, gasite in telefonul unei asistente. Ce facea femeia cu fotografiile compromitatoare

O asistenta, angajata a unui centru de batrani, a fost concediata, dupa ce, in telefonul ei, au fost gasite zeci de fotografii indecente, in care pacientii apareau in ipostaze umilitoare. Ajuns pe mana anchetatorilor, in aparat au fost gasite si imagini cu caracter pornografic cu o copila de doar 2 ani.

Ashley Ann Smith lucra ca asistenta la un centru pentru batrani din Pittsburgh, Pennsylvania. Ca sa se distreze, femeia profita vulnerabilitatea celor de care era angajata sa aiba grija. In telefonul ei au fost gasite fotografii explicite, in care pacientii erau surprinsi in ipostaze umilitoare.

Asistenta trimitea fotografiile unui coleg, Ron Whittaker, in varsta de 36 de ani. El a fost cel care s-a dus cu imaginile la sefii sai, care au alertat Politia.

Dupa ce a fost confiscat, ororile din telefonul asistentei pareau fara sfarsit. Autoritatile au gasit fotografii, inregistrari video cu pacienti dezbracati sau carora li se faceau diferite proceduri. Intr-un fisier ascuns, au fost decoperite imagini cu caracter pornografic cu o copila de doar 2 ani.

Smith a fost concediata de la centrul de ingrijire pentru batrani si acuzata de abuz, violarea intimitatii si pornografie infantila.

„Imaginile sunt intime si explicite, unele avand unicul scop de a-i umili pe pacienti”, a declarat Dennis Bioindo, managerul centrului in care lucra asistenta.

In ciuda tuturor dovezilor impotriva ei, femeia isi sustine nevinovatia, comunicand cu presa doar prin intermedul avocatului sau: „Nu am citit deocamdata plangerea formulata la adresa clientei mele. In acest moment, Constitutia ii garanteaza prezumtia de nevinovatie”.

