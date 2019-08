Zeci de kilograme de cocaina, descoperite in cutii de banane in Bulgaria. Alte cutii au fost deja vandute in Romania

Cocaina in cutii de banane google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptezeci si cinci de kg de cocaina, cu o valoare de peste 5 milioane de leva (2,5 milioane de euro) pe piata neagra, au fost descoperite intr-un depozit de fructe si legume din Burgas, a comunicat sambata procuratura bulgara, potrivit BTA si Agerpres. Drogurile erau ascunse in cutii cu banane si au fost descoperite intamplator de muncitorii care descarcau fructele, a precizat procurorul Gheorghi Chinev intr-un briefing de presa. Cutiile sosisera cu vaporul din Ecuador via Italia, ajungand in portul Burgas pe 27 iulie. Doua zile mai tarziu, 19 containere cu 20.626 cutii de banane au fost descarcate de pe nava, iar ulterior au ajuns in depozit. Ele erau destinate unei companii bulgare. ...