Zeci de persoane s-au mobilizat in cautarea unei persoane in Padurea Spanzuratilor din Letcani. Unde a fost gasit barbatul - FOTO

In cursul zilei de sambata, 31 august 2019, un apel efectuat la numarul unic de urgentat 112, dat in jurul orei 12.00, a dus la o mobilizare impresionanta de forta in apropierea municipiului Iasi. Zeci de persoane au fost antrenate si au actionat imediat in Padurea Spanzuratilor din Satul Harpasesti, Judetul Iasi, in cautarea unei persoane disparute. Sateni, reprezentati ai primariei, jandarmi, politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Letcani s-au mobilizat in cautarea unui barbat. Acesta este cunoscut cu internari la Institutul de Psihiatrie Socola pentru tratament la dezalcoolizare. "Cautarile efectuate in intervalul 12.30-21.00 s-au finalizat cu succes, cand cetateanul pe nume Buduroi Vior ...