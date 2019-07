Zeci de proiecte de hotarare au fost pe masa consilierilor judeteni din Iasi! Iata cele mai importante dintre ele 

ansamblu consiliul judetean google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 30 de proiecte de hotarare au fost astazi pe masa consilierilor judeteni care s-au intrunit in sedinta ordinara. Alesii judetului au decis predarea de catre C.J. Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a terenului de 67.335 mp, aflat in proprietatea judetului Iasi, care va constitui amplasamentul obiectivului. Sala Polivalenta ”Iasi Metropolitan” se va construi in comuna Miroslava si va avea 16 000 de locuri. Totodata, consilierii judeteni si-au dat girul ca Iasul sa aiba si un bazin olimpic. Valoarea estimativa a investitiei este de 104.500.000 lei. Pentru elaborarea Planului Urbanis ...