Zeci de romani, aproape de o tragedie. Avionul de pe cursa Birmingham - Bucuresti a lovit pista la decolare

Un avion al unei companii romanesti, cu 190 de pasageri la bord, a fost la un pas de tragedie. O eroare a pilotilor a facut ca, in momentul decolarii, coada aeronavei sa atinga pista. Era o cursa din Marea Britanie spre Romania iar autoritatile de acolo au deschis deja o ancheta. In schimb, la Bucuresti, reprezentantii companiei nu au comentat incidentul. Avionul se afla pe aeroportul din Birmingham cu destinatia Bucuresti. Esta vorba despre un Boeing 737 cu 190 de pasageri la bord care avea deja o ora de intarziere. In momentul in care urca la mansa, pilotii trebuie sa introduca in computerul de bord al avionului mai multi parametri printre care si cei ce tin de greutatea incarcatur ...