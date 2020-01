Zeci de soferi STB protesteaza si ameninta cu greva: Puneti viata calatorilor in pericol! (Foto&Video)

Peste 50 de salariati ai STB au declansat un protest spontan, nemultumiti ca autobaza in care lucreaza - adica aceea din Pipera - urmeaza sa se desfiinteze pentru a face loc Spitalului Metropolitan. Oamenii sustin ca, fara o autobaza in nodul Capitalei, traiul lor li se va transforma intr-un cosmar, iar vietile calatorilor vor fi puse in pericol.