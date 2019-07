Zeci de soldati elvetieni s-au imbolnavit subit! Ce s-a intamplat

soldati elvetieni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 40 de militari si recruti ai unei academii din centrul Elvetiei au fost internati joi in spital dupa ce s-au imbolnavit subit, patru dintre ei fiind in stare critica, a anuntat guvernul de la Berna, potrivit AFP. Departamentul elvetian al Apararii a precizat intr-un comunicat ca 43 de membri si recruti ai academiei Jassbach din Linden, in cantonul Berna, au fost cuprinsi pe neasteptate joi dupa-amiaza de probleme gastrointestinale acute, diaree si varsaturi. 'In consecinta, cei 43 de au fost trimisi, cu ambulanta si elicopterul, la spitale si institutii medicale militare', a adaugat comunicatul. Un purtator de cuvant al armatei a precizat pentru agentia de presa ATS ca patru dintre ace ...