Zeci de tineri, depistati cu droguri, la Neversea

Zilnic, peste 500 de lucratori ai MAI (jandarmi, politisti, pompieri si politisti de frontiera), impreuna cu cei ai structurilor partenere de ordine si siguranta publica, precum si de politie locala au fost la datorie, pe perioada festivalului "Neversea" 2019 pentru ca cei prezenti sa fie in siguranta. In aceasta perioada, jandarmii si politistii au aplicat 12 sanctiuni contraventionale in valoare de 1300 lei. Sanctiunile aplicate au fost date in principal pentru consumul de alcool, nerespectarea masurilor instituite de fortele de ordine, injurii, provocare si participare la scandal. Garda de Coasta a avut noua interventii pe mare pentru indepartarea unor ambarcatiuni din zona de restrictie navala.