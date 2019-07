Zeci de voluntari au strans 750 kg de deseuri de pe malurile Dunarii, la Giurgiu (Foto)

Un grup de 50 de voluntari ecologisti a participat, in weekend, la o actiune de igienizare a fluviului Dunarea, in zona Giurgiu, in cadrul Programului 'Cu apele curate', in urma actiunii fiind colectate 750 kg de deseuri, a anuntat Asociatia MaiMultVerde, intr-un comunicat de presa transmis luni.