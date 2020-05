Zegrean: Decizia CEDO pentru Kovesi este greșita. Instanța europeana nu poate verifica legalitatea unei hotarari a CCR

Fostul preşedintele al Curţii Constituţionale a României (CCR), Augustin Zegrean, explică decizia dată de CEDO în cazul demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA, precizând că aceasta este discutabilă şi greşită, pentru că CEDO nu poate verifica legalitatea unei hotărâri a CCR unde se judecă doar conformitatea legii cu Constituţia, și nu persoane. Augustin […] The post Zegrean: Decizia CEDO pentru Kovesi este greșită. Instanța europeană nu poate verifica legalitatea unei hotărâri a CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.