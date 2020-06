Zero cazuri de COVID-19 in Noua Zeelanda

Noua Zeelandă a ridicat, luni, toate restricţiile naţionale instituite pentru a stăvili transmiterea noului coronavirus, după vindecarea ultimei persoane aflate în izolare, informează AFP, știre preluată de Agerpres. Controalele la frontieră vor rămân în vigoare, a precizat prim-ministrul Jacinda Ardern, care a adăugat totodată că măsurile de distanţare socială şi restricţiile vizând numărul de persoane […] The post Zero cazuri de COVID-19 în Noua Zeelandă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.